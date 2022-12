Mali: journée décisive et à double-tranchant pour les 46 soldats ivoiriens

Le procès des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d’être des « mercenaires » et détenus au Mali depuis juillet, ouvert jeudi à la Cour d’appel de Bamako, a repris ce vendredi matin. Le verdict est attendu ce même jour.

Le procès des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d’être des « mercenaires » et détenus au Mali depuis juillet, ouvert jeudi à la Cour d’appel de Bamako, a repris vendredi matin, a appris l’AFP de source judiciaire. « Les deux minibus transportant les 46 militaires ivoiriens sont arrivés à la Cour d’appel de Bamako. Maintenant c’est la reprise de l’audience », a indiqué cette source.

Les 46 soldats ivoiriens passeront-ils les fêtes de fin d’années à Abidjan ?

Détenus à Bamako depuis le 10 juillet dernier, ces soldats sont accusés de « tentative d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat ». Ce procès intervient deux jours avant l’ultimatum fixé par les chefs d’Etat ouest-africains à la junte malienne pour libérer les 46 militaires ivoiriens.

Egalement, cette audience spéciale intervient quelques jours après que le Mali et la Côte d’Ivoire ont signé, un mémorandum servant de base à un dénouement heureux pour la libération des 46 soldats ivoiriens. Une délégation ivoiro-togolaise conduite par le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, avait été reçue en audience le 22 décembre courant à Bamako par le président de la Transition puis élargi au ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, le Colonel Abdoulaye Maiga.

Pour rappel, le 10 juillet, 49 soldats ivoiriens, qualifiés de « mercenaires« , avaient été arrêtés au Mali, puis inculpés mi-août de « tentative d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat » et formellement écroués. Trois femmes ont été libérées par la suite. Abidjan assure que ces soldats étaient en mission pour l’ONU, dans le cadre d’opérations de soutien logistique à la Mission des Nations unies au Mali (Minusma) et exige leur libération.