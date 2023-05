Mali: ivre, un « instructeur » russe dégoupille une grenade dans un bar, au moins 3 morts

- Publicité-

Dans la nuit du mardi 09 au mercredi 10, une explosion dans un bar à Ségou, commune du Mali, située à 240 km de la capitale Bamako, a tué deux miliciens Wagner et un interprète. L’un des mercenaires, ivre, aurait lâché la grenade qui a explosé à l’intérieur du bar.

Les autorités militaires de Bamako coopèrent avec ce qu’elles présentent comme des « instructeurs » de l’armée russe et que des pays occidentaux disent être des membres du groupe paramilitaire russe Wagner impliqués selon eux dans de multiples exactions dans différents pays. Mardi soir, « il y a eu un accident au bar Tam-Tam de Ségou. Un instructeur russe a mal manipulé une grenade et il y a eu explosion. Deux Russes ont été tués. Il y a eu aussi un civil mort », a déclaré à l’AFP un responsable policier dans la ville.

L’information a été confirmée par un élu local. Il a indiqué que deux soldats maliens étaient également décédés. « Des militaires sont venus dans le bar. Ils ont commandé à boire de l’alcool. Ils en avaient aussi dans la poche. Nous avons entendu du bruit vers les militaires maliens et russes. Il y a eu au moins trois morts, dont deux Russes. Un civil aussi est mort », a raconté un témoin.

Tous les interlocuteurs ont réclamé l’anonymat par crainte pour leur sécurité. Un responsable militaire malien contacté par téléphone n’a pas souhaité faire de commentaires. Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation jihadiste et à une grave crise non seulement sécuritaire, mais aussi politique et humanitaire. Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 ont poussé à la rupture l’alliance militaire avec la France et ses partenaires en 2022, et se sont tournés vers la Russie.