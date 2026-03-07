Mali : hommage à Ali Farka Touré, vingt ans après sa disparition

Ce 7 mars 2026 marque le vingtième anniversaire de la disparition d’Ali Farka Touré, l’un des plus grands guitaristes maliens dont l’œuvre a rayonné bien au-delà du Sahel. Sa trajectoire artistique a laissé une empreinte profonde sur des musiciens d’Afrique, d’Amérique et d’Europe.

La singularité du blues d’Ali Farka Touré tenait à son enracinement dans les traditions musicales du désert sahélien. À la fois ancré dans son terroir et ouvert aux échos lointains, il a su tisser un pont musical entre les gestes des griots maliens et le souffle du blues afro-américain.

En 2004, deux ans avant sa mort, le journaliste Olivier Rogez a rencontré le musicien dans son village de Niafunké. Cette rencontre, qui fait revivre la présence et le regard du maître de la guitare, est aujourd’hui remise en avant pour rappeler la force de sa voix et la précision de son jeu.

Les archives et témoignages rassemblés à l’occasion de cet hommage permettent de retrouver, par la parole et par la musique, la clarté des mots d’Ali Farka Touré et la beauté dépouillée de ses compositions.

Lignes de partage entre musiques africaines et blues

Parmi ceux qui ont côtoyé Ali Farka Touré, le pianiste et chef d’orchestre congolais Ray Lema conserve un souvenir et une admiration profonds. Il lui consacrera d’ailleurs un morceau sur son disque Paradox, paru en 2007, témoignage d’une proximité artistique et d’un respect mutuel.

Ray Lema confie qu’avant de l’entendre, son rapport au blues passait par le Congo ; l’écoute d’Ali Farka Touré a cependant été, pour lui, une révélation immédiate de l’origine même de ce langage musical. Cette évidence souligne combien le travail d’Ali Farka Touré a contribué à réinterroger les filiations entre musiques africaines et blues.

