Mali: des tirs nourris près du camp militaire de Kati, lieu de résidence d’Assimi Goïta

Ce vendredi peu après 5hTU, des tirs de feu nourris ont été entendus dans la ville garnison de Kati, fief des militaires situé à 15 km de Bamako. Il y a eu de fortes explosions et détonations. Le calme serait revenu dans la ville.

De sources médias, la situation est « extrêmement » confuse au Mali. Des coups de feu nourris ont été entendu près du camp militaire « Soundiata Keita » de Kati, d’où était parti le coup d’État de 2012 et celui de août 2020. Selon plusieurs sources, il s’agit d’une attaque menée par des hommes armés non identifiés pour l’heure.

Elle précise aussi que le véhicule piégé a été neutralisé. « La situation est sous contrôle et l’alerte est au maximum. Des hélicoptères survolent la ville et des patrouilles sillonnent la ville », poursuit Malibook. Le calme serait revenu dans la ville.

Il faut noter que le camp militaire de Kati abrite le président Assimi Goïta et son ministre de la Défense. La riposte des FAMa (Forces armées maliennes) n’a pas tardé. Selon l’agence digitale Malibook, les « dégâts causés » sont « minimes » et l’on ne dénombre « pas de perte en vie humaine ». Plusieurs témoins interrogés affirment que les habitants sont terrés et ne savent pas exactement ce qui est en cours. Au moins 2 avions ont été aperçus dans la ciel de cette localité.