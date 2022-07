Mali: des terroristes menacent d’attaquer Bamako

Jeudi, Abou Yahya, membre du conseil de la choura, l’autorité dirigeante du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), a annoncé des opérations terroristes contre Bamako, la capitale du Mali et les grandes villes du pays.

Ces dernières semaines, les terroristes font une démonstration de force avec de multiples attaques. La plus inquiétante, est celle perpétrée contre le camp militaire de Kati, lieu le plus protégé du Mali, où, réside le président Assimi Goita et son ministre de la Défense. Cette offensive de l’ennemie survenue à seulement 15km de Bamako, suscite inquiétude et psychose au sein de la société malienne.

Et comme-ci le traumatisme orchestré ne suffisait pas, les terroristes menacent de frapper Bamako. En effet, dans une vidéo de quatre minutes, le jeudi 28 juillet 2022, le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), principale alliance terroriste du Sahel liée à Al-Qaïda a annoncé des opérations terroristes bientôt à Bamako et dans les grandes villes jusqu’à l’application de la Charia islamique.

La charia…

« Il n’y aura pas de répit tant que le Mali ne retournera pas à la charia ou ne l’appliquera pas. Les membres de la la Katiba Macina sont déployés dans toutes les périphéries de la capitale. Ils opéreront de jour comme de nuit à Bamako et dans toutes les villes maliennes » a indiqué jeudi, Mahamoud Barry Alias Abou Yahya, numéro 2 de la Katiba du Macina, groupe allié au GSIM.

« Nos hommes vont entrer partout […]. Il est temps que les populations maliennes retournent à Allah », a ajouté Abou Yahya, expliquant qu‘« un plan a été élaboré pour assiéger la capitale, Bamako et qu’il y aura des attaques continues jusqu’à l’application de la charia. Tout cela ne finira pas tant que tout le monde n’aura pas accepté l’application de la charia ».

Ce groupe créé en 2017 par la fusion de plusieurs factions: Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi, pionnier du jihad sahélien, né en Algérie en 2007), les groupes Ansar Dine du Malien Iyad Ag Ghali et Al-Mourabitoune de feu Mokhtar Belmokhtar, et la Katiba Macina d’Amadou Koufa, a revendiqué la plupart des attaques au Mali.