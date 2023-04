Mali: des terroristes interpellés et du matériel de guerre saisi à Menaka

- Publicité-

Dans le cadre de la sécurisation et de la réassurance des populations, les Forces Armées Maliennes (FAMA) ont mené une opération de reconnaissance offensive dans plusieurs secteurs de la région de Menaka. Une action majeure a été menée le 23 avril 2023 sur la base de renseignements dans le secteur de Tin-fadimata, qui a abouti à l’interpellation de douze terroristes et la saisie de plusieurs armes et matériels.

L’opération menée par les FAMA dans la région de Menaka est une preuve du professionnalisme et de la détermination de l’armée malienne à lutter contre le terrorisme et à protéger les populations. Selon l’État-Major Général des Armées, la situation sécuritaire dans l’ensemble des secteurs reconnus, y compris Tebesselamane, In-Agar, Chimam et Tin-fadimata reste calme.

L’interpellation de douze terroristes et la saisie d’armes et de matériels sont des résultats significatifs qui témoignent de l’efficacité des opérations menées par les FAMA. Les populations sont appelées à soutenir l’armée malienne dans cette lutte contre le terrorisme en identifiant et en dénonçant les terroristes et leurs complices.

L’État-Major Général des Armées rappelle également aux mouvements signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du Processus d’Alger (APR) de coordonner leurs mouvements avec les FAMA, conformément aux directives des autorités politiques de la Transition. Cette coordination est essentielle pour éviter toute confusion pouvant entraîner des tensions sur le terrain.

Cette opération réussie des FAMA est un pas en avant dans la lutte contre le terrorisme dans la région de Menaka. L’armée malienne dit rester déterminée à protéger les populations et à assurer la sécurité dans l’ensemble du pays. La coopération et le soutien des populations ainsi que des mouvements signataires de l’APR sont indispensables pour atteindre cet objectif.