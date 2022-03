Mali: des officiels de la Défense en mission secrète en Russie

Le ministre malien de la Défense Sadio Camara et le chef d’état-major de l’armée Alou Boï Diarra ont quitté Bamako dimanche 6 mars, à bord d’un vol en destination de la Russie, selon Jeune Afrique.

Alors que la Russie est en pleine guerre avec l’Ukraine, deux officiels maliens ont décollé de Bamako pour Moscou. Il s’agit du ministre malien de la Défense Sadio Camara et le chef d’état-major de l’armée Alou Boï Diarra. Selon Jeune Afrique qui donne l’information, les deux autorités maliennes ont quitté Bamako dimanche 6 mars, à bord d’un vol Turkish Airlines via Istanbul.

Précisant que les deux officiers sont les artisans de l’accord conclu entre les autorités de transition maliennes et le groupe russe Wagner de l’oligarque Evgueni Prigojine, le Journal indique que Sadio Camara et Alou Boï Diarra étaient encore tous deux en Russie ce mardi, 8 mars 2022. L’objectif de leur voyage, reste pour l’heure inconnu.

La Russie et le Mali ont des liens historiquement forts. Au fil des années, les relations se sont distanciées, le pays s’étant tourné vers la France à qui il a d’ailleurs fait appel pour combattre le terrorisme en 2014. Mais pas plus tard que récemment, notamment avec la chute du président Ibrahim Boubacar Kéita, les relations diplomatiques entre le Mali et la France se sont beaucoup plus dégradées.

Les nouvelles autorités du pays, ont renforcé la cooptation entre Bamako et Moscou avec un nouvel élan diplomatique. Les échanges sont se sont multipliés entre les chefs de la diplomatie des deux pays. Des accords seraient en passe d’être noués dans plusieurs domaines notamment militaire.