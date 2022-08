Mali: des militaires, policiers et civils tués dans une double attaque

Deux attaques ont eu lieu dimanche, faisant plusieurs morts dont des militaires au nord du Mali et des policiers au sud-ouest du pays.

Une attaque des hommes armés à Tessit, dans le cercle d’Ansongo, région de Gao, a fait de nombreuses victimes le dimanche 07 août 2022. L’attaque qui a été énergétiquement repoussée par l’unité des forces armées de la région, est de nature complexe, selon le communiqué des FAMa.

« Ce dimanche 07 août 2022 vers 15h00, les unités FAMa de Tessit ont réagi vigoureusement contre une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes », a annoncé l’armée malienne dans un communiqué.

Le bilan provisoire fait par l’armée dimanche 07 août 2022, fait état de 05 morts et 03 motos détruites du côté des terroristes et 04 morts et 02 blessés parmi les FAMa plus 03 véhicules détruits, 02 morts et 02 blessés parmi les civils.

05 policiers tués

Dans la même journée, cinq (05) policiers ont été tués dans une attaque dans le sud-ouest et trois autres sont portés disparus. L’annonce a été faite par la police.

Vendredi, une nouvelle attaque des hommes armés non identifiés a fait de nombreuses victimes au centre du Mali. Au total, une douzaine de personnes ont péri dont cinq (05) dans un attentat à voiture piégée.

Le Mali fait face à des attaques terroristes depuis 2011. Cette année, la situation s’aggrave avec de multiples attaques contre les Forces Armées Maliennes.