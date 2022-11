Mali: décès de la chanteuse Mah Kouyaté N°2

La chanteuse Mah Kouyate plus connue sous le surnom de « Mah Kouyaté numéro 2 » est décédé le lundi 07 novembre 2022.

Le showbiz malien est en deuil. Mah Kouyaté numéro 2 a tiré sa révérence lundi dernier à 46 ans des suites d’une courte maladie. Chanteuse depuis ses 9 ans, Mah Kouyaté N°2 s’est imposée sur la scène musicale et auprès de grands griots mandingues dès l’âge de 15 ans.

Son 1er album est sorti en 1996 mais elle a connu ses plus grands succès entre 2001 et 2005 avec des cassettes audio avec plus de 500.000 ventes par albums. Selon la presse malienne, Mah Kouyaté numéro 2 est mariée et mère de 4 filles. La mère de famille s’est installée au Burkina Faso il y a environ 18 ans après son second mariage.