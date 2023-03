Mali – Attaque sur l’emprise FAMa de Soumpi : 03 blessés évacués à l’hôpital de Sévaré

L’emprise des Forces Armées Maliennes (FAMa) de Soumpi a été la cible de trois tirs d’obus le 19 mars 2023, provoquant trois blessés qui ont été rapidement évacués vers l’hôpital de Sévaré. Les autorités ont immédiatement déployé des équipes pour lancer un ratissage et maintenir la sécurité de la région.

Selon les informations disponibles, l’attaque sur l’emprise FAMa de Soumpi a eu lieu aux environs de 08h30 mn, à 36 km au Sud-Ouest du Cercle de Niafunké. Les tirs d’obus ont été lancés sur l’emprise, blessant trois membres de l’armée malienne qui ont été immédiatement évacués à l’hôpital de Sévaré pour recevoir des soins médicaux.

Face à cette attaque, les autorités ont réagi rapidement en envoyant des équipes pour lancer un ratissage de la région. Cette mesure visait à neutraliser toute menace identifiée et à rétablir la sécurité dans la zone. Les autorités ont aussi lancé une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque.

L’attaque contre l’emprise FAMa de Soumpi constitue une nouvelle menace pour la sécurité et la stabilité de la région. Les autorités appellent les populations à coopérer en fournissant des informations utiles pour aider les forces de sécurité à identifier les auteurs de cette attaque. Les efforts se poursuivent pour rétablir la sécurité et la paix dans la région, afin de permettre le développement économique et social des communautés locales.