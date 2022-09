Mali: arrestation de 02 militaires français à Bamako (média)

Deux militaires français, détachés auprès de l’ambassade de France à Bamako, ont été arrêtés jeudi 15 septembre à la mi-journée dans le centre de la capitale malienne, rapporte Jeune Afrique.

La tension entre Bamako et Paris risque de dégénérer encore plus. Alors que les attaques diplomatiques commencent à se faire rares entre les deux pays ces dernières semaines, une nouvelle affaire pourrait remettre de l’huile sur le feu. En effet, deux militaires français, détachés auprès de l’ambassade de France à Bamako, ont été arrêtés jeudi 15 septembre, d’après Jeune Afrique.

Selon une source officielle à Paris, citée par le média, les deux hommes ont été arrêtés alors qu’ils effectuaient une « mission classique de reconnaissance » aux abords de l’école française Les Écrivains afin de la sécuriser. Toujours selon cette source, les deux militaires « disposaient de passeports en règle » et se sont montrés « coopératifs » lors de leur interpellation.

« Ces deux militaires étaient présents au Mali en renfort auprès de l’attaché de défense à l’ambassade. Ils étaient notamment chargés du plan de sécurité de l’ambassade et de la sécurisation des ressortissants français dans le pays. Côté français, on estime que l’affaire est en passe d’être résolue », détaille le média.

Cette situation intervient alors que la France et le Mali entretiennent de vives tensions diplomatiques. Les deux pays se sont même livrés à des attaques verbales les plus acerbes. Bamako qui a demandé le retrait des forces françaises et de Barkhane reste intrépide et ne compte céder à aucun chantage pour servir l’intérêt de la nation.