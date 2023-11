Mali: après 10 ans de présence, la MINUSMA ferme sa base à Ansongo

- Publicité-

Après la base de Kidal, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), a annoncé dans un communiqué dimanche, la fermeture de sa base à Ansongo.

La MINUSMA a officiellement fermé sa base à Ansongo, au nord-est du Mali, après dix ans d’opération. Cette fermeture représente le neuvième des douze camps de mission à cesser les opérations, dans le cadre de la deuxième phase du plan de retrait de la MINUSMA, ouvrant la voie à son départ définitif le 31 décembre 2023.

La base a été remise par Hawa Ahmed Youssouf, chef du bureau régional de la MINUSMA à Gao, aux autorités civiles, représentées par le préfet d’Ansongo, Ahmed Ag Aklinine. Depuis son déploiement en 2013 en réponse à la crise sécuritaire exacerbée par l’émergence de groupes djihadistes, la MINUSMA dit avoir joué un rôle clé dans la stabilisation de la zone d’Ansongo. Cela inclut la sécurisation de la route transfrontalière reliant le Niger au Mali, vitale pour le pays et la région.

« La MINUSMA a collaboré étroitement avec l’administration malienne et les Forces de défense et de sécurité maliennes (FDSM), notamment dans le renforcement des capacités de protection des civils et la prise en charge des besoins fondamentaux de la population à travers le financement de divers projets », note le communiqué de la MINUSMA.

- Publicité-

L’investissement de plus de 818 millions de XOF de la MINUSMA a contribué à la réhabilitation et à l’équipement des bâtiments pour le FDSM, à la réparation de digues et à la construction de potagers. Les efforts consistaient également à fournir de l’eau potable, à électrifier les rues d’Ansongo et d’autres localités, à réduire les conflits communautaires et à améliorer les conditions de travail pour que les FDSM puissent mieux remplir leurs devoirs souverains.

Cependant, malgré ces efforts, la persistance de l’insécurité dans la région reste un défi avec des attaques sporadiques des groupes armés. C’est d’ailleurs la raison principale évoquée par les autorités militaires au pouvoir à Bamako, pour demander le départ de la MINUSMA du Mali.

La base de Mopti bientôt fermée

Après Ansongo, la MINUSMA fermera sa base de Mopti début décembre, avant d’entamer la phase de liquidation le 1er janvier 2024, englobant la fin des opérations sur des sites à Bamako, Gao et Tombouctou.

- Publicité-

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a été créée par la résolution 2100 du Conseil de sécurité, du 25 avril 2013, pour appuyer le processus politique dans ce pays et effectuer un certain nombre de tâches d’ordre sécuritaire.