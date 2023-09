Mali: « Adama Diarra, alias « Ben le Cerveau, » placé sous mandat de dépôt

- Publicité-

Ce mardi matin, Adama Diarra, plus connu sous le nom de « Ben le Cerveau, » a été présenté au procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité au Mali. À la suite de sa comparution, le parquet a décidé de le placer sous mandat de dépôt pour « flagrant délit. »

Adama Diarra, alias « Ben le Cerveau, » a été un personnage central ces derniers temps dans le paysage politique malien. Ses déclarations audacieuses et controversées ont attiré l’attention des autorités et du public. Ce mardi matin, il a fait face au procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, où il a été présenté pour enquête sur ses activités et déclarations récentes.

« Le seul motif de son interpellation évoqué par les services compétents est et reste « l’atteinte au crédit de l’État », selon un communiqué.

L’élément le plus préoccupant de son discours récent sur une radio privée a été son appel à respecter le délai de la transition en cours au Mali. Il a également soulevé des inquiétudes concernant les arrestations extrajudiciaires, la montée en puissance des femmes d’affaires et la création présumée de faux leaders pour rivaliser avec d’autres. Il a même laissé entendre qu’un événement majeur se produirait en octobre prochain, sans fournir de détails précis.

Adama Diarra a souligné que toute nouvelle prolongation de la transition serait préjudiciable pour le peuple malien, qui souffre déjà des conséquences de la crise politique et économique. Il a mis en avant l’importance pour le Mali et le Burkina Faso de travailler ensemble pour résoudre la situation en Guinée, au lieu de dépendre uniquement des services de renseignement régionaux.