Mali: 62 « terroristes » tués dans des opérations aéroterrestres

Une soixantaine de « terroristes » ont été tués dans des opérations aéroterrestres menées par les Forces Armées Maliennes (FAMa) courant le mois de novembre.

Le Colonel Souleymane Dembelé, Directeur de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), a annoncé ce lundi, le bilan des opérations aéroportées, aéroterrestres, des patrouilles et des missions d’escorte dans les régions de Mopti, Gao, Ménaka, Kidal, Nara, Koutiala et Sikasso, courant le mois de novembre.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

D’après le colonel Souleymane Dembelé, 9 soldats maliens ont été tués et 62 »terroristes’‘ ont été neutralisés lors des opérations. « Sur la base des renseignements, les Forces Armées Maliennes (FAMa) sont en train de traquer les Groupes Armés Terroristes (GAT) jusque dans leur dernier retranchement. Ces terroristes qui n’ont plus de moyen de pression sur les FAMa agissent à travers des poses des Engins Explosif Improvisé (EEI) et de dissimilation au sein de la population », a déclaré le colonel.

« Soixante deux terroristes ont été neutralisés, neuf (09) motos récupérées, neuf (09) armes de tout calibre ont aussi été saisies, quinze (15) tonnes de céréale de ‘’Zakat’’ découvertes et distribuées aux populations, quatre-cent (400) têtes de bétails récupérées et remis aux autorités compétentes afin de les restituer aux propriétaires.», a ajouté le colonel, tout en soulignant que 9 militaires maliens ont trouvé la mort et 8 autres blessés au cours de ces opérations.

Par ailleurs, le colonel Dembelé a pris la défense de Wagner, réfutant des accusations sur les violations de droits de l’homme attribuées aux Forces armées maliennes et leurs supplétifs russes »Wagner ».