Mali: 07 morts dans des attaques coordonnées, un Ghanéen parmi les victimes

Au moins sept personnes ont perdu la vie dans des attaques menées par des hommes armés non identifiés dans le centre et le sud du Mali dans la nuit de mercredi à jeudi. Parmi les victimes se trouve un chauffeur ghanéen et deux policiers. Les attaques ont eu lieu malgré la présence de forces étrangères et internationales dans la région.

Des hommes armés à bord de motos et de véhicules ont mené des attaques simultanées dans plusieurs régions du Mali, faisant sept morts et plusieurs blessés. Au poste frontalier de Heremakono dans la région de Sikasso près du Burkina Faso, les assaillants ont incendié les locaux de la douane et de la police, faisant deux morts et deux blessés, dont un burkinabé.

Un chauffeur ghanéen a également perdu la vie lors de cette attaque. Les hommes armés ont emporté des armes de guerre, dont huit pistolets mitrailleurs et un PKM. Dans le même temps, les locaux de la douane et de la garde nationale ont également été incendiés à Heremakono.

- Publicité-

Dans le cercle de Bankass dans la région de Mopti, deux attaques ont été enregistrées, dont l’une contre le village de Sagarin et l’autre contre le village Djan-Oikoro. Les autorités communales ont confirmé ces attaques menées par des hommes armés encore non identifiés, faisant cinq morts et des dégâts matériels.

Malgré la présence de forces étrangères, régionales et internationales dans la région, le Mali est confronté depuis 2012 à une insécurité croissante en raison d’attaques terroristes et de conflits communautaires. Malgré les efforts déployés pour stabiliser la situation, les attaques continuent de se produire.