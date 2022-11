Malawi: le vice-président, Saulos Chilima, arrêté pour corruption

Le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, a été arrêté suite à des allégations selon lesquelles il aurait accepté de l’argent en échange de l’attribution de contrats gouvernementaux, a déclaré l’agence anti-corruption du pays.

En juin dernier, le président du Malawi, élu sur la promesse de lutter contre la corruption, avait « décidé de retirer toute fonction déléguée » au vice-président Saulos Chilima. Un acte posé après un rapport sur l’enquête menée autour d’un vaste scandale de corruption dans le cadre de contrats publics, impliquant déjà plusieurs hauts responsables.

Ce vendredi 25 novembre, Saulos Chilima, a été arrêté, accusé d’avoir reçu 280 000 $ ( 230 000 £) d’un homme d’affaires britannique, (Zuneth Sattar). Chilima sera traduit en justice où il devrait être inculpé de trois chefs d’accusation de corruption par un agent public, entre autres, a déclaré l’organisme de surveillance de la corruption dans un communiqué.

Des images diffusées par les médias locaux ont montré des partisans de Chilima et la police apparemment en train de se battre alors qu’il était emmené au tribunal pour la lecture officielle des charges. « Je n’ai aucun commentaire à faire. Nous allons laisser la procédure judiciaire suivre son cours », a déclaré Chilima aux journalistes à l’extérieur du tribunal après avoir été libéré sous caution, selon les médias.

Selon la déclaration, Chilima aurait été récompensé pour avoir aidé Xaviar Limited et Malachitte FZE, deux sociétés liées à l’homme d’affaires britannique Zuneth Sattar, à obtenir des contrats du gouvernement du Malawi. L’organisme de surveillance a enquêté sur Sattar et d’autres agents publics au Malawi sur le pillage présumé des ressources de l’État en influençant l’attribution de contrats par le biais du système de marchés publics du pays, a-t-il déclaré.

« Le 25 novembre 2022, le Bureau de lutte contre la corruption (ACB) a arrêté le Dr Saulos Klaus Chilima… sur la base d’allégations selon lesquelles, entre mars 2021 et octobre 2021, il a reçu de Zuneth Sattar un avantage sous la forme d’une somme d’argent s’élevant à 280 000 USD et d’autres articles en guise de récompense… », a déclaré le Bureau. En août, le Financial Times a rapporté que Zuneth Sattar faisait l’objet d’une enquête de la National Crime Agency (NCA) britannique pour des abus présumés du système de marchés publics du Malawi. Il n’a été inculpé d’aucune infraction et a nié tout acte répréhensible, selon le FT.