Makosso envoie une cinglante réplique à Elow’n: « Tes démons te réclameront bientôt le sang humain »

Face à la récente sortie dans laquelle Elow’n lui reproche de lui avoir manqué du respect en le traitant de féticheur, la réponse du général Makosso ne s’est pas fait attendre. Dans un post sur ses réseaux sociaux, le père de la marmaille a envoyé une cinglante réplique au rappeur.

Le torchon brûle actuellement entre le général Makosso et le rappeur ivoirien Elow’n. Tout a commencé par la récente publication du rappeur qui montre une photo d’un lieu de culte avec plusieurs amulettes à l’intérieur. Très vite, ce post à travers lequel le rappeur affirme avoir valorisé sa culture a fait réagir le général Makosso.

En effet le controversé pasteur s’en est pris au rappeur au point de le traiter de féticheur. Des propos piquants qui ont fait réagir l’ancien membre de Kiff no Beat dans un direct sur sa page Facebook.

« Tu dis que je n’ai jamais eu de trophée. Pour information, j’ai été le premier artiste rap ivoire à remporter le Afrima Awards. Je suis star il y a longtemps mais je ne suis pas dans buzz. Donc pardon. Tu ne sais rien de ma vie et moi également. Si tu veux parler de moi, sois dans le respect s’il te plaît et si tu as des questions, je suis là pour répondre mais plus jamais ça », a-t-il lancé au controversé pasteur.

Toujours à l’affût des informations, la réponse du général Makosso n’a pas du tout tardé. Lhomme surnommé le père de la marmaille a répliqué aussitôt au rappeur dans un post qui risque encore d’ajouter de l’huile sur le feu.

« Pour l’heure, je suis concentré sur la coupe du monde et la victoire du Cameroun, pays de mon cœur. Je te laisse gérer tes fétiches et tes démons ancestraux qui te réclameront bientôt le sang humain. A l’anniversaire de ma fille, je te convoquerai comme l’artiste du jour pour nous amuser un peu car ça c’est ton travail, nous donner de la joie. Les débats intellectuels et spirituels, pardon quitte dedans. Tu es encore au lait maternel’’, a répliqué le controversé révérend suite au direct de Elow’n.

Camille Makosso a par la suite rappelé au rappeur que Jésus demeure le seigneur de tous les fétiches au monde car les fétiches ne sont que des bois morts. « Dis à ton patron Aziz 47 le plus grand féticheur de votre organisation le match retour c’est quand? Car pour l’heure, il fuit et se cache. Pour l’heure, la nation et le monde entier retiennent jésus 1 satan 0. Au prochain face à face, si tu veux venir en renfort de ton féticheur, tente, tu verras ta délivrance devant le monde entier« , a-t-il insisté.