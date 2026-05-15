Makeup-artist conseille d’appliquer le spray fixateur avant le blush pour prolonger la tenue du maquillage

À l’approche de l’été, alors que chaleur et transpiration mettent à l’épreuve la tenue du maquillage, une astuce backstage reprise par des maquilleurs professionnels promet de prolonger un teint frais pendant des heures : pulvériser le spray fixateur dès l’étape intermédiaire du teint, avant l’application des poudres décoratives. Cette méthode, révélée lors des préparatifs de la cérémonie des Flammes il y a quelques semaines, a été mise en œuvre par l’équipe de NYX Professional Makeup auprès d’artistes et d’influenceurs sur le tapis rouge.

Les défis sont connus : longues journées, transports, projecteurs et soirées d’été laissent souvent filer le fond de teint, l’anticernes qui migre et le blush qui s’estompe. Dans les coulisses d’événements, les maquilleurs doivent garantir une tenue parfaite pendant plusieurs heures, parfois sous la chaleur et le stress, ce qui les conduit à adapter leurs protocoles de pose.

C’est pendant ces préparatifs que plusieurs professionnels ont expliqué une technique simple et peu répandue auprès du grand public : utiliser le spray fixateur non pas uniquement en finition, mais en cours de réalisation du teint, pour créer une base intermédiaire que l’on décrit comme une « seconde peau ».

Une technique utilisée en backstage par les professionnels

La méthode commence par la routine classique : base, fond de teint et anticernes. Après avoir travaillé ces couches, les maquilleurs appliquent une légère couche de poudre pour matifier et fixer. C’est à ce stade précis — et non à la fin de la mise en beauté — qu’ils vaporisent une première fine brume de fixateur.

Selon les techniciens présents, les professionnels pulvérisent une première couche de spray fixateur avant d’ajouter le blush, le bronzer ou l’highlighter. Une fois cette brume sèche, le reste du maquillage est posé normalement puis scellé par une dernière pulvérisation finale.

La maquilleuse Lucie, interrogée dans les coulisses, résume l’intérêt pratique de la méthode : « Ça va encore plus accrocher et ça constitue une sorte de deuxième base fixatrice. Avec ça, on est sûr que ça tient toute la soirée. »

Le premier spray a pour fonction de fusionner les couches du teint entre elles — fond de teint, anticernes et poudre — rendant la matière plus homogène et mieux adhérente à la peau. Ce « liant » intermédiaire limite le déplacement des produits au fil des heures et réduit l’effet de matière figée.

Concrètement, les effets attendus sont la diminution du marquage dans les ridules, une moindre migration dans les plis et une réduction de l’effet « cakey ». La technique est particulièrement recommandée par les maquilleurs pour les peaux mixtes à grasses, car elle limite l’impact du sébum sur la dégradation du maquillage en cours de journée.

Autre point souligné par les professionnels : le rendu final paraît souvent plus naturel. Là où certaines poudres peuvent donner un aspect excessivement mat, la brume fixatrice redonne souplesse et fraîcheur au teint, avant la dernière vaporisation qui vient sceller l’ensemble.