Majid Michel désormais pasteur ? l’acteur ghanéen réagit enfin à la polémique

Majid Michel, la star de cinéma ghanéenne, a apporté des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles il est souvent traité de « pasteur » par les médias et le public en général.

Majid Michel a finalement réagi à la polémique concernant sa prétendue consécration en tant que pasteur. Dans une interview accordée à Hitz FM, le célèbre acteur ghanéen a déclaré qu’il avait commencé à donner des conférences sur le christianisme lors de différents rassemblements, églises et conférences, et que c’est à partir de ce moment-là que les médias ont commencé par l’appeler « pasteur ».

Majid Michel a souligné qu’il n’était pas un pasteur ou un homme de Dieu, mais plutôt un acteur qui s’intéresse à la spiritualité et qui a une passion pour l’enseignement de la parole de Dieu. Il a également ajouté que son objectif était de partager ses connaissances et ses découvertes sur le christianisme avec le public, en utilisant sa position en tant que personnalité publique pour atteindre un plus grand nombre de personnes.

« En vieillissant et en apprenant la Bible par moi-même, j’ai pris la décision de l’enseigner. Dans un effort pour diffuser ce que j’avais appris, les médias m’ont observé parler de ces sujets dans diverses églises, conférences et rassemblements. Ce sont les médias qui ont rapporté que j’étais pasteur alors que je n’avais jamais fréquenté une école biblique. Je n’ai jamais été oint comme pasteur« , a-t-il déclaré.

Dans la foulée, l’acteur a également souligné l’importance de la spiritualité dans la vie quotidienne, affirmant que cela était essentiel pour aider les gens à trouver un sens à leur vie et à trouver une paix intérieure. Il a de ce fait appelé les jeunes à s’impliquer davantage dans la spiritualité, en soulignant que cela les aiderait à éviter les pièges de la drogue, de la violence et de la criminalité.

« J’ai choisi de l’enseigner une fois que j’ai grandi et que je l’ai découvert par moi-même. Dans un effort pour diffuser ce que j’avais appris, j’ai parlé de ces sujets dans un certain nombre d’églises, de conférences et de rassemblements. Les médias ont rapporté que j’étais pasteur même si je n’avais jamais fréquenté une école biblique. Je n’ai jamais eu de pastorat. Ce serait malhonnête de ma part de minimiser le don de prophétie que Dieu m’a donné. J’ai foi en le seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je n’ai aucun doute dans mon esprit que Yesua a été envoyé par Dieu pour sauver son peuple« , a-t-il ajouté.

Majid Michel est un acteur connu dans toute l’Afrique pour ses rôles dans des films tels que « The Beast », « Somewhere in Africa » et « Crime to Christ ». Cependant, ces dernières années, il a également été connu pour ses prêches et ses enseignements sur la spiritualité, qui ont été très bien accueillis par les croyants de différentes confessions.