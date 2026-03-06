Maison Blanche: quand la visite de Messi vire au discours surréaliste de Trump

Reçu avec l’Inter Miami à la Maison Blanche après le titre en MLS, Lionel Messi a assisté à une allocution inattendue de Donald Trump, mêlant éloges footballistiques, comparaisons avec Pelé et digressions géopolitiques qui ont largement surpris l’assistance.

La visite protocolaire des champions de MLS à la Maison Blanche a pris une tournure inattendue. Invité avec l’Inter Miami, Lionel Messi s’est retrouvé au centre d’un discours pour le moins singulier de Donald Trump, mêlant football, politique internationale et traits d’humour parfois déroutants.

Conformément à une tradition américaine bien établie, les équipes sacrées dans les grandes ligues sportives sont reçues chaque année à Washington par le président des États-Unis. Sacré champion de Major League Soccer, l’Inter Miami a ainsi été convié à la Maison Blanche. L’occasion pour Donald Trump de rencontrer Lionel Messi, quelques mois après avoir déjà accueilli Cristiano Ronaldo lors d’un événement lié à l’Arabie saoudite.

Lors de son allocution, le président américain a d’abord salué les joueurs floridiens et rendu hommage à la carrière exceptionnelle de la star argentine, rappelant son impressionnant palmarès. Mais le discours a rapidement pris une direction inattendue lorsque Trump a évoqué la situation géopolitique au Moyen-Orient et les opérations militaires menées contre l’Iran, un passage qui a surpris de nombreux observateurs.

Le chef d’État est ensuite revenu au football, citant à la fois Messi et Cristiano Ronaldo, avant de plaisanter avec les joueurs présents, notamment Luis Suárez et Rodrigo De Paul. Une séquence décousue, mêlant compliments, comparaisons avec Pelé et humour improvisé, qui a laissé un sentiment mitigé. Si la rencontre respectait la tradition sportive américaine, elle restera surtout marquée par le ton inhabituel et parfois surréaliste du discours présidentiel.

