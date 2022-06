Magic System : le groupe de zouglou fait une grande annonce à ses fans

Le groupe de Zouglou Magic System annonce la reprise de leur tournée internationale. Voici les pays qui seront parcourus par les quatre magiciens.

Après deux années d’interruption d’activités, due à la pandémie de la Covid 19, le groupe Magic System fait une grande annonce à sa communauté de fans. Le groupe de Zouglou reprend leur tournée internationale dès le 17 juin 2022.

Selon le média ivoirien qui a révélé l’information, au cours de la première étape de cette tournée, les 04 magiciens seront accueillis par la ville La Riche en France. Ensuite s’en suivront les villes françaises telles que : Paris, Marseille, Lyon. Après la France, les Magiciens de la musique africaine vont mettre cap sur Kigali, la capitale du Rwanda, Beyrouth au Liban et la Belgique. Cette tournée prendra fin le 07 octobre 2022 à Fribourg en Suisse.

Pour rappel, Magic System est un groupe de musique ivoirien composé de quatre personnes à savoir : Asalfo (Salif Traoré), Goudé, Tino et Manadja (Adama Fanny). Célèbre pour être interprète de chansons à thème festif, les principaux succès du groupe sont les singles Premier Gaou (1999), Bouger bouger (2005), Zouglou dance (2007), Chérie coco (2011) et Magic in the Air (2014), ayant fait office d’hymne de l’Équipe de France de football lors des Coupes du monde 2014 et 2018.