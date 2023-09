Maeva Ghennam: « J’ai avorté plus de six fois et j’ai peur de ne plus pouvoir être enceinte » (vidéo)

Maeva Ghennam, l’influenceuse controversée et personnalité de la télé-réalité, est de nouveau au centre de l’attention médiatique après avoir partagé des détails intimes de sa vie sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, elle a choqué de nombreux internautes en révélant qu’elle avait eu recours à de multiples avortements, au point de craindre de ne plus pouvoir avoir d’enfants.

Très suivie sur les réseaux sociaux, Maeva Ghennam ne rate jamais l’occasion de parler de sa vie privée avec ses abonnés. Récemment, elle a confié avoir subi une opération de chirurgie esthétique au niveau de ses parties intimes, déclenchant une polémique. Mais ce n’est pas tout, car Maeva vient de révéler publiquement, sans filtre ni tabou, qu’elle a avorté à plusieurs reprises, ce qui l’inquiète désormais quant à sa fertilité.

Sur son compte Snapchat, elle a choisi de briser les tabous en partageant les conséquences de ses avortements répétés. Elle a expliqué vouloir effectuer tous les tests nécessaires avec son gynécologue, y compris une radiographie des trompes, pour s’assurer de sa capacité à concevoir un enfant à l’avenir. « Je vais faire tous mes tests avec mon gynéco et il va me faire une radio des trompes, caméra en bas… Je vais tout vérifier parce qu’en fait, vu que j’ai trop avorté, j’ai avorté plus de six fois et j’ai peur de ne plus pouvoir être enceinte « , a-t-elle confié.

Ce n’est pas la première fois que Maeva Ghennam s’expose ainsi à la critique. Quelques jours auparavant, elle avait soulevé une autre vague de réactions en évoquant ses problèmes d’hémorroïdes. Elle avait attribué ces problèmes à sa consommation excessive de piments, en particulier de harissa. Ces déclarations vérité ont suscité un déluge de commentaires de la part de ses abonnés, certains la traitant d’éhontée et remettant en question ses choix de vie.

« J’ai trop avorté… comme si c’était une fierté. Il y a des femmes qui mettent des années avant de pouvoir tomber enceinte. Ou bien, elles n’ont même pas la chance d’avoir un seul enfant. Et elle, elle s’en vante« , a écrit un internaute, illustrant les sentiments partagés par de nombreux autres.

