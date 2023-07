Made in Benin : 1ère exportation de vêtements de la Zone industrielle de Glo-Djigbe

- Publicité-

La Zone industrielle de Glo-Djigbe (GDIZ) au Bénin a réalisé sa première exportation de vêtements vers les États-Unis. Près de 70 000 pièces de vêtements, toutes fabriquées au Bénin, ont quitté la zone industrielle, marquant une étape importante depuis sa création il y a trois ans.

Le Bénin devient ainsi un acteur majeur dans le développement de l’industrie textile. « Nous avons travaillé avec différentes marques de par le monde pour qualifier le Bénin en tant que destination de produits textiles, c’est-à-dire une destination où l’on confectionne des vêtements », a déclaré un représentant de la GDIZ.

Plusieurs contrats de livraison de vêtements ont été signés avec différentes marques, dont la marque Tissu, basée aux États-Unis et propriétaire d’une chaîne de magasins de vêtements aux États-Unis, au Canada et à Puerto Rico. « Aujourd’hui, grâce au génie de nos compatriotes qui travaillent dans cette zone et qui pendant des mois ont été formés au métier du textile, nous allons pouvoir livrer la première cargaison de colons et de polos pour enfants », a ajouté le représentant.

Cet exploit a été réalisé grâce à la collaboration de ces partenaires. L’État a confié la responsabilité de mettre en place une unité industrielle de production de textile à un partenaire technique de référence. L’objectif est de transformer la totalité de la production de coton du pays.

La GDIZ héberge plusieurs autres industries, notamment la transformation de la noix de cajou et du soja. L’administrateur général de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbe a travaillé en étroite collaboration avec le directeur général de la CIPI pour assurer le bon fonctionnement de la zone et offrir de bonnes conditions de travail aux jeunes recrutés.

Une nouvelle opportunité pour le Bénin

La première exportation de vêtements de la GDIZ est une nouvelle opportunité pour le Bénin. Elle montre que le pays dispose d’un potentiel important dans l’industrie textile. Avec la poursuite des investissements dans le secteur, le Bénin pourrait devenir un acteur majeur de la production textile en Afrique.

La première exportation de vêtements de la GDIZ est également une bonne nouvelle pour les jeunes béninois. Elle leur offre de nouvelles opportunités d’emploi dans un secteur en plein développement.