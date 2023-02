Madame Fatou Diallo Ndiaye, nouveau Chef de l’OIM auprès du Bénin

Ce jeudi 09 février 2023, Monsieur Aurélien A. Agbénonci, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération du Bénin a les lettres de Cabinet du nouveau Chef de Mission de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Madame Ndiaye Fatou Diallo.

Précédemment Chef de mission de l’OIM Guinée, Madame Ndiaye Fatou Diallo est désormais le nouveau Chef de Mission de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) auprès du Bénin. Ce jeudi 09 février 2023, Ndiaye Fatou Diallo a présenté la copie figurée de sa lettre de créance à Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin.

Avec résidence à Accra au Ghana, le nouveau chef de mission de l’OIM travaillera au renforcement des relations entre le Bénin et l’institution. « J’ai renouvelé l’engagement de mon organisation auprès du Bénin par rapport à la gestion de la question migratoire qui est une question assez sensible, une question qui se retrouve au niveau des priorités en Afrique surtout dans les pays côtiers dont le Bénin fait partie », a déclaré Ndiaye Fatou Diallo, rapporté par le quotidien du service public « La Nation ». « Le Bénin est l’un des pays qui progressent de façon assez importante et avoir une bonne gouvernance de la migration reste un aspect important pour nous, en termes d’accompagnement pour le pays », a-t-elle indiqué.

De nationalité sénégalaise, Fatou Diallo Ndiaye est née le 30 octobre 1971 et est titulaire d’un master en Sciences du développement local. Avec plus d’une vingtaine d’années d’expériences au sein de l’Oim, elle a assumé de 2011 à 2022, avant sa nomination le 15 octobre 2022, ces mêmes fonctions au Sénégal, au Niger, en Guinée, en Sierra Leone et en Norvège.