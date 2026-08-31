Madagascar: la banque centrale annonce l’ouverture de points de collecte d’or

La Banque centrale de Madagascar (BFM) va ouvrir quatre points de collecte d’or dans autant de villes à fort potentiel aurifère, a-t-elle annoncé il y a quelques jours. L’objectif est double : augmenter les réserves d’or du pays et mieux encadrer une filière artisanale largement gangrenée par la contrebande.

Les futurs points d’achat seront installés à Ambilobe et Maevatanana, dans le nord, à Miandrivazo, dans l’ouest, et à Mananjary, dans le sud-est, quatre localités choisies pour leur potentiel aurifère élevé.

La BFM détient actuellement environ une tonne d’or dans ses coffres et entend faire croître ce volume, dans la lignée d’une tendance observée chez plusieurs banques centrales dans le monde, qui ont renforcé leurs achats d’or ces dernières années pour diversifier leurs réserves de change.

Pour la Grande Île, l’enjeu est de soutenir la stabilité de l’ariary, la monnaie nationale, régulièrement soumise à de fortes fluctuations face aux devises étrangères.

Une filière qui fait vivre 600 000 personnes

Au-delà de la question monétaire, ces points de collecte doivent permettre de mieux tracer l’or extrait dans le pays, d’en contrôler la qualité et d’améliorer les conditions de travail des orpailleurs, notamment en réduisant le recours au mercure dans les exploitations artisanales.

Selon la Banque centrale, l’exploitation minière artisanale et à petite échelle de l’or fait vivre quelque 600 000 personnes à Madagascar, l’essentiel de cette activité s’exerçant en dehors de tout cadre formel.

Un trafic organisé et peu taxé

Ce chantier vise aussi à endiguer un trafic particulièrement lucratif. L’an dernier, seulement 13 kilos d’or ont été officiellement vendus à des acheteurs étrangers via le guichet unique d’exportation, la plateforme de commerce légal mise en place par les autorités. En 2024, le ministère des Mines estimait pourtant qu’une tonne d’or sortait clandestinement du pays chaque mois, échappant à toute taxation.

Ce trafic s’appuie parfois sur des complicités internes. En mai, la gendarmerie d’Antananarivo avait démantelé un réseau impliquant des employés de l’aéroport international d’Ivato et des membres des forces de l’ordre, après la saisie de neuf lingots d’or. Quatorze personnes avaient alors été interpellées.