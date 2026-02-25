Madagascar : après Moscou, le président Randrianirina opte pour un «partenariat renouvelé» avec Paris

Le mardi 24 février 2026, le colonel Michaël Randrianirina a été reçu à l’Élysée pour un déjeuner de travail par le président Emmanuel Macron. Cette entrevue survient quatre mois après la prise de pouvoir du colonel et marque une étape importante dans la tentative de réajuster les relations bilatérales entre Paris et Antananarivo.

Les liens entre les deux pays ont été ébranlés par la sortie du territoire de l’ancien chef de l’État, Andry Rajoelina, au plus fort des mouvements de contestation qui ont secoué la Grande Île quelques mois auparavant. La manière dont cette évacuation a été menée a laissé des traces politiques et diplomatiques que les autorités actuelles cherchent maintenant à apaiser.

Au-delà du caractère formel du déjeuner, la rencontre s’inscrit dans un contexte de rivalités internationales moins visibles mais bien réelles. Elle intervient seulement six jours après qu’un dirigeant malgache ait été reçu au Kremlin, un calendrier qui souligne la concurrence d’influence entre partenaires extérieurs autour de Madagascar.

Pour Paris comme pour Antananarivo, cet échange vise à clarifier les intentions et à explorer des voies de coopération renouvelée, alors que la scène régionale et les intérêts stratégiques dans l’océan Indien attirent l’attention de puissances diverses.

Enjeux et pistes de coopération

Les observateurs estiment que les discussions ont très probablement porté sur plusieurs dossiers sensibles : la sécurité intérieure et régionale, la relance économique, la gestion de la transition politique et la coopération humanitaire. Chacun de ces points présente des implications directes pour la stabilité de Madagascar et pour les relations que le pays entretient avec ses partenaires historiques et nouveaux acteurs internationaux.

Pour le nouveau pouvoir malgache, obtenir de la France une reconnaissance plus franche et des garanties de soutien — financier ou politique — peut contribuer à asseoir sa légitimité intérieure. Côté français, il s’agit de préserver des intérêts géopolitiques et économiques, tout en cherchant à favoriser une évolution pacifique et ordonnée sur l’île.

