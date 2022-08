Macky Sall, le président de l’UA, est arrivé au Mali pour une visite d’amitié et de travail

Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a accueilli son homologue Sénégalais Macky Sall, ce 15 août 2022, à l’aéroport international Modibo Keita Bamako-Senou. Le président de la République du Sénégal est arrivé au Mali pour une visite d’amitié et de travail.

Le président Sénégalais, Macky Sall, actuellement président en exercice de l’Union Africaine, est actuellement en visite officielle au Mali depuis la matinée de ce lundi 15 août. Une visite « d’amitié et de travail » qui intervient au lendemain de l’inculpation de 49 soldats ivoiriens par la justice malienne.

Le Président de la Transition, SE le Col @GoitaAssimi, Chef de l’État, a accueilli son homologue sénégalais Macky Sall, ce lundi, à l'aéroport international Modibo KEÏTA. Le Président de la République du Sénégal est arrivé au Mali pour une visite d’amitié et de travail. pic.twitter.com/XnidN9Okf6 — Presidence Mali (@PresidenceMali) August 15, 2022

Le président Macky Sall a été accueilli par son hôte Assimi Goïta à sa descente d’avion, vers 10h20. C’était en présence du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, des membres du Gouvernement, des Présidents d’Institutions. Tout le corps diplomatique était également présent à l’accueil.

Le président Macky Sall est porteur d’un message d’amitié, de bon voisinage, un message de l’Afrique auprès du peuple malien. Le Chef d’Etat Sénégalais a rappelé que le Mali est un pays important, un pays pivot en Afrique de l’ouest. L’objectif de cette visite est d’échanger et travailler ensemble avec les autorités maliennes « pour une issue heureuse à cette transition » et aussi pour que le Mali retrouve sa place dans le concert des Nations africaines et internationales.