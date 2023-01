« Ma sœur a toujours été bête en amour », le général Makosso à propos de Lolo Beauté

De passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 ce vendredi, le général Makosso a une fois encore exprimée son mécontentement à propos de la relation amoureuse entre Lolo Beauté et Tiesco le Sultan. Sans surprise, le controversé pasteur a profité pour faire de nouvelles révélations humiliantes sur sa sœur.

Ce n’est plus un secret pour personne. Camille Makosso en veut tellement à sa sœur Lolo Beauté qui vit actuellement une idylle avec le chanteur du coupé-décalé Tiesco le Sultan. Très déçu depuis l’officialisation de cette relation qui fait le buzz, le controversé pasteur ne cesse de s’attaquer au couple sur ses réseaux sociaux.

Invité ce vendredi sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3, le controversé pasteur a d’abord expliqué les raisons pour lesquelles il a renié sa sœur à cause de sa relation avec l’artiste. A l’en croire, c’est à cause de sa sœur que Tiesco le Sultan qu’il qualifie de petit artiste en herbe au pied de Lucky Luke lui manque de respect.

« Elle a été officiellement renié de ma famille. Une sœur respecte son ainé quand cet ainé a été à toutes les tournures de ta vie. Lolo a été en France pas parce qu’elle a des beaux yeux mais parce que Makosso s’est levé et il l’a présenté comme sa secrétaire et il l’a amené en France. Lolo est sur les réseaux sociaux parce je lui dis viens là-bas parce que c’est un mouvement où tu vas pourvoir manger et vendre tes produits. Elle a un grand-frère vaillant. Mais Quelqu’un qui a souhaité ma déchéance, chaque jour était assis sur ma vie, un voleur, un bandit et un jour, je me lève un matin, je vois sur les réseaux ma petite sœur avec ce dernier » a déploré l’homme de Dieu.

Très énervé, le général Makosso n’a pas pu s’empêcher de faire quelques révélations humiliantes sur Lolo Beauté. « J’ai découvert la relation sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Je l’ai appelé au téléphone, elle rit. Ma sœur a toujours été bête en amour« , a affirmé le général Makosso avec un air très furieux.