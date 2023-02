« Ma famille »: gravement malade et très amaigrie, l’actrice Ange lance un appel aux ivoiriens

Alors qu’elle est actuellement hospitalisée au CHU de Treichville en raison d’une insuffisance rénale grave, l’actrice Ange qui a joué dans la série culte Ma Famille d’Akissi Delta, a tenu à lancer un appel à ses fans et à tous les ivoiriens

La comédienne ivoirienne Keffa Vallet Nicole connue populairement sous le nom de Ange dans la série à succès « Ma Famille » est actuellement très malade. Selon les médias locaux, son état de santé s’est récemment dégradé et elle a été admise au CHU de Treichville pour des soins médicaux.

Les médecins travaillent sans relâche pour aider l’actrice à surmonter cette épreuve difficile, mais son rétablissement dépend également du soutien financier devant servir à couvrir les coûts des soins médicaux. C’est dans cette logique que l’actrice depuis son lit d’hôpital vient de lancer un appel à l’aide à l’endroit de ses fans et les personnes bienveillantes capable de la soutenir. « Elle est malade depuis un bon moment et attend du soutien, Pour toute aide contactez 0555158278 (Abou Dosso) », a annoncé ce mercredi le média Prime mag en légende d’une image sur laquelle l’actrice apparaît très amaigrie.

Faut-il le rappeler, l’actrice Keffa Vallet Nicole avait joué le rôle de la femme de Dosso et la coépouse de Gbazé Thérèse dans la série réalisée par Loukou Akissi Delphine Akissi Delta. Elle est considérée comme l’une des actrices les plus talentueuses de sa génération, ayant remporté de nombreux prix pour ses performances à la fois au théâtre et à l’écran. Sa passion pour la comédie a inspiré de nombreux jeunes talents et son charisme naturel a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde.

En espérant que le soutien financier et les prières de ses fans et de sa famille apporteront la guérison d’Ange Keffa, nous nous joignons à eux pour souhaiter un prompt rétablissement