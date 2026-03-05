« Ma chérie, reste à Dubaï » : Matthieu Delormeau menace Jazz de poursuites judiciaires et d’une mise en détention

Matthieu Delormeau s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique lors de l’émission Tout beau, tout neuf diffusée le 4 mars 2026, après la diffusion d’une vidéo d’une influenceuse française installée à Dubaï. Sur le plateau, le chroniqueur a appris qu’il faisait l’objet de menaces émanant d’influenceurs basés aux Émirats arabes unis, une révélation qui a immédiatement tendu les échanges entre les membres de l’équipe et relancé la discussion sur les conséquences des critiques publiques à l’étranger.

La séquence trouve son origine dans des propos antérieurs tenus par Matthieu Delormeau au sujet de la ville de Dubaï. Il avait indiqué y avoir déjà séjourné sans en garder un souvenir favorable et avait employé des termes décrivant une forme de système autoritaire. Ces déclarations ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et suscité des réactions parmi des Français expatriés ou installés aux Émirats.

Sur le plateau, le chroniqueur Gilles Verdez a précisé le contexte : plusieurs influenceurs français établis à Dubaï auraient, selon lui, sollicité l’aide des autorités françaises pour être rapatriés, et les critiques publiques visant l’émirat auraient suscité des remous parmi ces personnalités. Parmi elles, Jazz Correia, ancienne candidate de téléréalité et créatrice de contenu installée à Dubaï depuis 2018, est apparue comme l’une des plus virulentes.

Menaces de travel ban et réactions en direct

Une vidéo de Jazz Correia montrée en plateau la montre défendre avec véhémence Dubaï, ville qu’elle dit aimer « profondément ». Dans cette prise de parole relayée sur les réseaux sociaux, elle a dénoncé les propos assimilant la ville à un lieu « artificiel » ou « pourri » et a déclaré son intention de récupérer « chaque bout de vidéo » de personnalités françaises critiquant l’émirat.

Plus préoccupant pour les intervenants de l’émission, Jazz Correia affirme pouvoir transmettre ces éléments à un « ami qui travaille au gouvernement », dans le but que certaines personnes fassent l’objet d’un « travel ban ». Le travel ban est évoqué à l’antenne comme une interdiction de séjour dans l’émirat, prononcée par les autorités locales à l’encontre de personnes jugées indésirables.

Matthieu Delormeau a réagi en direct, d’abord surpris puis visiblement inquiet : il a interrogé ses collègues sur les conséquences possibles pour lui, évoquant notamment sa situation en tant qu’homme gay voyageant à Dubaï. Les chroniqueurs présents ont jugé que la menace pouvait être prise au sérieux, ce qui a amplifié la tension sur le plateau.

Très remonté après la diffusion de la vidéo, Delormeau a dénoncé des propos qu’il considère comme des menaces et a laissé entendre vouloir engager des suites judiciaires. Il a déclaré que ce type de propos relèverait, selon lui, du tribunal correctionnel, avant d’adresser une mise en garde à l’intéressée en déclarant : « Ma chérie, reste à Dubaï, parce que si tu restes en France, c’est clic clac avec moi ! »