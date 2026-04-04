Lutte sénégalaise : Modou Lô VS Sa Thiès, plus qu’un combat royal, une ouverture au monde

Ce dimanche 5 avril 2026, l’Arène nationale de Pikine sera au centre de toutes les attentions. Pour la première fois, une soirée de lutte sénégalaise sera diffusée dans près de 48 pays, tandis que deux des visages les plus marquants de la discipline s’affronteront devant des milliers de spectateurs.

À 40 ans, Modou Lô, incontesté maître des arènes depuis plusieurs saisons avec un palmarès qui frise l’exception, se présente déterminé à conserver son rang et refuse d’envisager la défaite.

Son adversaire n’est pas en reste. Sa Thiès, 38 ans, totalisant quinze succès pour trois revers, est le frère cadet de Balla Gaye 2 — l’un des lutteurs qui ont déjà infligé deux défaites à Modou Lô. Si certains parlent de revanche, le camp du champion dissipe cette lecture et assure que l’affrontement répond avant tout à la logique sportive des trajectoires qui se croisent.

Au-delà du duel individuel, la rencontre cristallise aussi des rivalités de territoires. Parcelles Assainies, quartier d’origine de Modou Lô, se mesure à Guédiawaye, berceau de Sa Thiès et de la famille Balla Gaye. À Dakar, l’enjeu dépasse le simple combat pour embraser la passion des supporters.

Les techniciens préfèrent rester prudents face aux pronostics. Ameth Konaté, directeur technique de l’école Kaay Baxx, souligne la complémentarité des profils : Sa Thiès mise sur la vivacité et l’agressivité dès l’entame du combat, cherchant à imposer la lutte rapprochée et à projeter son adversaire. Modou Lô, pour sa part, compense par une lecture fine du match et une capacité éprouvée à résister aux gabarits puissants.

Sur le sable, le champion arrive avec l’expérience comme principale arme. Depuis sa conquête du titre le 28 juillet 2019, il a défendu sa suprématie à plusieurs reprises face à des rivaux plus jeunes et affichant des qualités athlétiques importantes.

Sa préparation a mêlé travail local et stage à l’étranger : un passage par la France aux côtés de Souleymane Cissokho, médaillé olympique, pour un programme axé sur la force, la mobilité et l’exigence d’un haut niveau de compétition.

Pour Sa Thiès, l’histoire est un moteur supplémentaire. Héritier d’une lignée de lutteurs de Guédiawaye et porté par l’attente de ses partisans, il a gravi les échelons pour devenir le challenger le plus crédible au trône — un statut qui le rend particulièrement redoutable lorsqu’il endosse le rôle d’outsider.

La lutte sénégalaise passe à la vitesse supérieure

Le cadre est à la hauteur des enjeux : l’Arène nationale de Pikine — construite et offerte par la Chine, inaugurée en 2018 — doit accueillir plus de 25 000 personnes, sous les yeux de plus de deux cents journalistes accrédités.

Les retombées financières et médiatiques donnent une dimension nouvelle à l’événement. Chaque protagoniste touchera un cachet estimé à environ 200 millions de francs CFA (près de 300 000 euros), et, surtout, Canal+ Afrique a acquis les droits de diffusion du gala. La chaîne prévoit un direct de trois heures trente, assuré par une régie technique robuste et des commentaires en français et en wolof pour toucher un public large.

Pour les acteurs de longue date, cette couverture internationale traduit l’aboutissement d’un projet ancien visant à faire sortir la lutte sénégalaise de son cadre national. Des promoteurs et anciens organisateurs voient dans cette exposition la concrétisation d’efforts patiemment menés depuis des décennies.

La Fédération sénégalaise de lutte estime elle aussi que ce pas en avant est décisif car diffuser la discipline à l’étranger offrira, selon ses responsables, l’opportunité à des millions de téléspectateurs de mesurer à la fois la qualité sportive et la ferveur populaire qui entourent ces joutes.