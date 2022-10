Lutte contre l’instabilité régionale: l’armée américaine outille les forces armées béninoises

Les forces d’opérations spéciales américaines s’entraînent, dans le cadre d’une formation d’échange combiné conjoint, aux côtés de partenaires béninois visant à renforcer les capacités des partenaires et à renforcer les relations pour lutter contre l’instabilité régionale.

Fidèles à leurs différents engagements, les Etats-Unis continuent d’aider le Bénin dans plusieurs domaines notamment, la sécurité et l’économie. Parlant du domaine sécuritaire qui révèle d’une grande importance en raison du contexte interne et régional du Bénin, les forces d’opérations spéciales américaines renforcent les capacités des forces armées béninoises pour mieux lutter contre l’insécurité.

« Cet échange fait partie d’une série d’engagements américains avec l’armée béninoise qui offrent aux unités des opportunités de travailler ensemble, d’apprendre les unes des autres, de construire l’interopérabilité et de renforcer les relations », a précisé l’ambassade des Etats-Unis à Cotonou.

Le Bénin est depuis près d’un an, attaqué par des terroristes dans sa partie nord. Les attaques recensées depuis, font état d’au moins une dizaine de forces de l’ordre blessés ou tuées. De nombreux terroristes ont également été mis hors d’état de nuire.

Un Compact Régional Bénin-Niger

Au plan économique, le Millennium Challenge Corporation – MCC (une agence gouvernementale américaine) a approuvé un Compact Régional Bénin-Niger d’une valeur de 337 milliards FCFA. Le compact est conçu pour réduire les coûts de transport le long du corridor reliant le port de Cotonou au Bénin à la ville capitale du Niger, Niamey.

En construisant les infrastructures matérielles et immatérielles nécessaires favorisant l’abaissement des barrières commerciales de Cotonou à Niamey, ces deux pays partenaires seront à même de jeter les bases qui permettront aux communautés rurales et aux corridors commerciaux multinationaux d’amorcer une croissance beaucoup plus rapide, de créer plus d’opportunités d’emplois et d’attirer des investissements supplémentaires du secteur privé.