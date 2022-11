Lutte contre le terrorisme: le Niger et le Bénin envisagent des opérations conjointes

Le Chef d’Etat-major de l’armée nigérienne a effectué une visite de 48 heures au Bénin. Avec son homologue béninois, le général Salifou Modi a évoqué des questions liées aux attaques -terroristes qui menacent les deux pays.

Les échanges entre le général Fructueux Gbaguidi, Chef d’Etat-major des forces armées béninoises et le général Salifou Modi, ont porté sur trois axes. Selon RFI, les deux autorités militaires ont évoqué « la formation des personnels aux combats en zones boisées, l’échange de renseignements en temps réel et leur exploitation de façon concertée, puis enfin l’intensification des opérations conjointes ».

Ces discussions interviennent quelques mois après la signature d’un accord militaire entre le Niger et le Bénin. « Le Bénin est atteint, depuis le 1er décembre 2021. Nous avons compris très tôt que cette bataille n’est pas la bataille d’un seul pays », avait déclaré Fortunet Nouatin, ministre béninois de la Défense.

Selon Fortunet Nouatin, « la signature de cet accord marque l’entrée dans l’ère d’une coopération beaucoup plus étroite sur le plan défense et sécurité entre la République du Niger et la République du Bénin ». Quant au ministre nigérien de la défense, il avait assuré que « le Niger est disposé à faire tout ce qu’il faut pour qu’on puisse arriver à aider les autres pays à être résilients dans le combat contre le terrorisme ».