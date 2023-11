Lutte contre le terrorisme: la Russie met son satelite à la disposition du Mali

- Publicité-

Dans son journal de 20H, la télévision nationale du Mali a annoncé une collaboration stratégique entre Bamako et Moscou qui a accepté de mettre son satelite à la disposition du Mali pour aider, dans plusieurs domaines, dont celui de la sécurité terriroriale.

Le cadre de collaboration entre la Russie et le Mali se renforce avec des avancées considérables. Après l’envoie de plusieurs hélicoptères et moyens de lutte contre le terrorisme à Bamako, la Russie a accepté de mettre son satelite à la disposition du Mali pour la sécurité du territoire malien, la télécommunication et tout autres usages permettant le développement du Mali.

Cette nouvelle opportunité va aider davantage l’armée malienne, qui a conquis plus récemment la ville Kidal après plusieurs jours d’affrontements avec les rebelles touareg, dans sa lutte contre la terrorisme.

Toutefois, le Mali mène des démarches pour avoir son propre satellite de surveillance terrestre, grâce à l’aide de la Russie. Le gouvernement malien escompte ainsi s’assurer un accès à internet sur l’ensemble du territoire mais aussi assurer l’indépendance de l’administration publique vis-à-vis des services de télécommunication.

- Publicité-

Pour rappel, le Mali utilise déjà largement des données de renseignement spatial en matière de télédétection par l’intermédiaire de la Russie. Les radars permettant à Bamako de surveiller l’espace aérien national sont liés au système de télécommunication russe. La coopération renforcée entre Bamako et Moscou a permis aussi au déploiement des instituteurs russes pour former les Forces Armées Maliennes (FAMa) depuis plusieurs mois dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.