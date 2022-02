Lutte contre le terrorisme au Bénin: le PRD félicite le gouvernement et lance un appel

Après les démocrates, le parti du renouveau démocratique de Me Adrien Houngbédji se prononce également sur les attaques terroristes qui frappent le Bénin. Dans sa réaction, le parti arc-en-ciel invite tous les béninois à faire bloc autour de l’armée pour faire front contre ceux qui attaquent le pays.

A travers un communiqué en date du 12 Février, le parti de Me Adrien Houngbédji exprime son inquiétude face à l’extension du terrorisme du Sahel vers les pays côtiers du Golfe de Guinée.

Le parti du renouveau démocratique se sent consterné par les pertes en vie humaine et l’ampleur des dégâts subis par le Bénin lors des attaques du 08 et du 10 Février dans le parc animalier W.

Face à cette situation déplorable, les responsables du parti lancent un appel à leurs militants en particulier et à l’ensemble du peuple béninois, afin que sous toutes les formes, ils soutiennent l’action des forces armées et de sécurité dans cette lutte.

Le bilan officiel de l’attaque du parc W

Après l’attaque terroriste au parc W, le gouvernement a tenu un conseil des ministres extraordinaire sur la situation sécuritaire du pays.

Selon le point fait par le Porte-parole du gouvernement, l’attaque djihadiste survenue dans le parc national W a fait 8 morts dont (1 agent civil d’APN, 5 gardes forestiers ainsi que leur instructeur français, 1 agent des Forces Armées béninoises) et 12 blessés.

Ce bilan est un peu en hausse comparativement à ce qu’à présenté dans la soirée du 9 février par African Parks. Les patrons du parc avaient évoqué 6 morts et une dizaine de blessés.