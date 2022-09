Lutte contre le djihadisme: des centaines de soldats rwandais bientôt déployés au Bénin

Selon les informations obtenues par Africa Intelligence, le Rwanda s’apprête à déployer plusieurs centaines de soldats dans le nord du Bénin pour contrer l’activisme jihadiste au Sahel.

Avec son intervention militaire au Mozambique et en Centrafrique, le Rwanda élargit sa zone d’influence dans la lutte contre le djihadisme en Afrique. Selon une information rapportée par Africa Intelligence, l’armée béninoise, toujours en état d’alerte à cause des attaques djihadistes dans l’extrême nord du pays sera appuyée par un contingent de soldats rwandais.

Selon le média, plusieurs centaines de soldats rwandais seront très bientôt déployés dans le nord du Bénin pour contrer l’activisme jihadiste au Sahel. « Les premiers éléments devraient arriver en octobre » précise le média.

Le Général Fructueux GBAGUIDI récemment au Rwanda

Pour rappel, le Bénin et le Rwanda ont renforcé leur coopération bilatérale depuis l’arrivée au pouvoir du Président Patrice Talon en 2016. Des accords dans les domaines des TIC, du service cadastral, de l’environnement et du développement durable, ont déjà été signés et mis en exécution par les experts des deux pays qui travaillent en collaboration pour le bien être des deux peuples.

Le chef d’état-major des armées béninoises, le général de brigade Fructueux Candide Ahodegnon GBAGUIDI au quartier général des Forces rwandaises de défense à Kigali, le 23 juillet 2022.

En juillet dernier, le chef d’état-major des Forces Armées Béninoises, le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi était au quartier général des Forces rwandaises de défense dans le cadre d’une coopération militaire. Le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi qui avait été accueilli par son homologue, le chef d’état-major des armées des FDR, le Général Jean Bosco Kazura, avait indiqué qu’il était mandaté par le Président de la République du Bénin, Patrice Talon pour échanger sur les questions de sécurité et apprendre de l’expérience de son homologue et des forces de défense du Rwanda.

Le Rwanda et la diplomatie « armée »

Depuis plusieurs années, Kigali s’est engagé dans une diplomatie « armée » pour accroître son prestige sur le continent et son influence en Afrique et au-delà. Bien qu’il soit l’un des plus petits États du continent africain, le Rwanda a adopté une politique étrangère proactive et la diplomatie militaire est la pierre angulaire de sa stratégie internationale.

Kigali a déjà déployé des troupes dans le cadre de missions multilatérales de maintien de la paix en République centrafricaine (RCA), puis au Mozambique. Par cette diplomatie, Paul Kagamé souhaite renforcer sa réputation de « pourvoyeur de sécurité » régional et continental.