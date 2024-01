Lutte antiterroriste: les Etats-Unis font don d’équipements militaires au Burkina Faso

- Publicité-

L’ambassade des Etats-Unis au Burkina Faso a fait don de plusieurs équipements, essentiellement des moyens roulants, à la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale du Burkina Faso. Les équipements ont été remis aux bénéficiaires, le jeudi 17 janvier 2024.

Les Etats-Unis ont réitéré jeudi, leur engagement dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. A travers leur représentation diplomatique à Ouagadougou, Washington a offert des équipements militaires à la police et à la gendarmerie du pays.

Au total, 35 véhicules de type pick-up et 60 motos ont été remis aux responsables de la police et de la gendarmerie du Burkina Faso.

Les Etats-Unis sont depuis plusieurs décennies, engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et n’ont cessé de condamner les attaques terroristes dans les pays de la région comme le Burkina Faso.

En décembre 2023, les États-Unis ont, dans un communiqué du département américain, condamné « les violences croissantes et inacceptables commises par des groupes terroristes contre des civils, des militaires et des policiers au Burkina Faso ». « L’extrémisme violent a fait des ravages au Burkina Faso et nous présentons nos condoléances aux victimes, à leurs familles et à leurs communautés. Les États-Unis restent un partenaire engagé dans la lutte contre le terrorisme« , indiquait le communiqué.