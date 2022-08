Lutte antiterroriste: le Soudan du Sud va déployer des soldats en RDC

Malgré son instabilité, le Soudan du Sud, pays membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), va déployer des soldats en RDC. Cette décision fait suite à celle entérinée à Nairobi par les pays membres de l’EAC et qui prévoit le déploiement d’une force régionale dans l’Est de la RDC, en proie aux attaques des groupes armés.

Le gouvernement Sud-soudanais a approuvé vendredi, le déblocage de 6,69 millions de dollars (US) pour le déploiement de troupes censées intervenir dans les prochaines semaines. « Ce montant couvrira cette force afin qu’elle puisse s’acquitter de ses fonctions et devoirs le long des frontières », a déclaré lors d’un point de presse dans la capitale Juba, le ministre Michael Makuei Lueth, en charge de l’Information et des Médias.

« Le déblocage de l’argent a été approuvé et le ministre des Finances a été chargé de payer ce montant en conséquence car c’est urgent et important », a-t-il précisé.

Cette décision des autorités sud-soudanaises a été prise suivant la décision de la Communauté de l’Afrique de l’Est qui a annoncé le déploiement de soldats en RDC. Le Burundi et l’Ouganda ont d’ores et déjà déployé des soldats en RDC, qui fait face à des attaques des groupes armés depuis plus d’une décennie. Les attaques sont particulièrement croissantes dans les régions de l’Est du pays.

La région de l’Afrique de l’Est couvre treize pays : le Burundi, les Comores, Djibouti, l’Éthiopie, l’Érythrée, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l’Ouganda.