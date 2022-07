Lutte anti-terroriste: la France va incessamment livrer de l’équipement au Bénin

En visite officielle au Bénin, le président Emmanuel Macron n’a pas occulté la question sécuritaire inquiétante au nord du pays. Lors de la conférence de presse conjointe tenue ce mercredi 27 juillet 2022 avec le président Patrice Talon, Emmanuel Macron a assuré que la France va soutenir le Bénin face au terrorisme.

Le Bénin a sollicité l’aide de la France dans le cadre de l’acquisition d’équipements pour lutter contre le terrorisme. Cette demande a eu un écho favorable auprès des autorités françaises. « La France sera toujours aux côtés des autorités béninoises pour faire face à cette menace. Elle le sera, en répondant à vos demandes », a déclaré Emmanuel Macron.

Selon Emmanuel Macron, l’appui de la France en faveur du Bénin se fera constater dans la livraison d’équipements, de formation et de renseignements. Il a annoncé que très incessamment, la France va livrer au Bénin des équipements constitués notamment de gilet pare-balles, de pick-up et autres. Au-delà des équipements, le Bénin attend un armement un peu plus lourd. Là encore, la France est prête à accompagner le Bénin.

Le Bénin espère des actions concrètes de la France

Dans ses propos, le président Patrice Talon a précisé que le Bénin dispose des moyens financiers pour l’acquisition de l’armement, mais attend un accompagnement de la France. Il se réjouit de l’engagement de la France à débloquer la situation.