L’Unesco et la France officialisent un appel mondial de la jeunesse pour la paix

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a acté le lancement officiel d’un « Appel des jeunes pour une nouvelle culture de la paix dans l’esprit des femmes et des hommes pour le XXIe siècle ». Ce projet multilatéral d’envergure est déployé en étroite collaboration avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, afin de mobiliser la scène internationale.

Ce document de plaidoyer représente l’aboutissement direct de sessions de travail menées durant l’été par une délégation de 145 jeunes représentants issus de 135 pays. Rassemblés dans le cadre du Forum des Jeunes de l’Unesco, ces délégués ont confronté leurs approches respectives pour concevoir des réponses adaptées face aux fractures géopolitiques contemporaines.

La concrétisation de cette démarche s’est traduite par une rencontre protocolaire organisée au siège parisien de l’organisation internationale. Le texte a été officiellement remis à cette occasion au directeur général de l’Unesco, Khaled El Enany, en présence conjointe de Jean-Noël Barrot, validant l’ancrage institutionnel de cette initiative.

La mise en avant de cette feuille de route a ensuite constitué un temps fort le 4 septembre 2026, lors de la séquence d’ouverture de l’événement « La Fabrique de la Diplomatie ». Cette tribune a permis d’exposer publiquement la dynamique portée par ces acteurs issus de la société civile auprès des représentations diplomatiques.

Des priorités ciblées entre gouvernance technologique et médiation scolaire

Parmi les recommandations adoptées figure en premier lieu une implication renforcée et effective des jeunes générations au cœur même des processus de paix. Le document préconise également l’instauration d’un cadre international régulateur associant la jeunesse aux avancées de l’intelligence artificielle, de manière à prévenir les risques technologiques et éthiques.

Le volet éducatif constitue le dernier axe majeur de ces préconisations, avec la promotion affirmée de méthodes de dialogue et de conciliation au sein des écoles. Les rédacteurs du texte préconisent l’apprentissage systématique des mécanismes de médiation dans les programmes scolaires afin de bâtir durablement le règlement non violent des conflits.