L’Ukraine se tourne vers le Mozambique pour s’approvisionner en gaz

Les présidents de l’Ukraine et du Mozambique se sont entretenus par téléphone le lundi 23 mars, un échange intervenu alors que Kiev cherche des alternatives pour compenser la baisse de sa production gazière liée au conflit avec la Russie. Outre des discussions déjà engagées avec Washington, Maputo apparaît comme une piste supplémentaire examinée par les autorités ukrainiennes.

Du côté mozambicain, Daniel Chapo a évoqué la volonté d’approfondir la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, notamment l’agriculture, l’énergie, le commerce et la formation. Pour sa part, Volodymyr Zelensky a livré une communication plus ciblée sur Telegram, mettant l’accent sur les potentialités gazières du Mozambique et la question des approvisionnements.

Le Mozambique est devenu un producteur de gaz en 2022, et le projet Coral South FLNG a permis, l’année suivante, l’exportation d’environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié — un volume encore loin des performances des principaux exportateurs africains, comme l’Algérie et le Nigeria, qui frôlent chacun les 13 millions de tonnes.

Sur le plan des réserves, le pays occupe la troisième place sur le continent. Le vaste chantier Mozambique LNG, piloté par TotalEnergies et remis en mouvement au début de l’année, est présenté comme un levier capable d’accroître sensiblement la production nationale, mais son implantation dans la province du Cabo Delgado reste contrainte par d’importantes menaces sécuritaires.

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Sécurité et approvisionnement au centre des discussions

Les deux chefs d’État ont également abordé la question de la sécurité locale : Zelensky a indiqué avoir parlé de moyens possibles pour faire face aux difficultés sécuritaires qui pèsent sur la région. La présence militaire rwandaise, qui contribue aujourd’hui à stabiliser certaines zones, pourrait être amenée à évoluer prochainement, un facteur qui influe directement sur la viabilité des projets gaziers.

Si Maputo parvient à intensifier ses exportations et à sécuriser ses installations, ses ressources pourraient à terme offrir à Kiev une source d’énergie diversifiée. Pour l’heure, il s’agit toutefois d’explorations et d’échanges préliminaires, confrontés à des défis techniques, logistiques et géopolitiques importants avant toute concrétisation d’un approvisionnement effectif.