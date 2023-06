L’UEFA confirme Szymon Marciniak au sifflet de la finale de la LDC

Retenu pour diriger la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l’Inter, l’arbitre Szymon Marciniak a failli se voir retirer cet honneur en raison de sa participation à un événement lié à l’extrême droite polonaise. Mais après un examen de l’UEFA et une lettre d’excuse de Marciniak, il sera bien le juge de la finale de C1 à Istanbul. L’instance a confirmé et expliqué sa décision ce vendredi via un communiqué (ci-dessous).

L’UEFA a enquêté avec diligence sur les allégations concernant la participation de Szymon Marciniak à un événement organisé à Katowice le 29 mai 2023. Ces allégations sont prises très au sérieux par l’UEFA et l’ensemble de la communauté du football, car nous rejetons sans équivoque les valeurs promues par un groupe lié à cette conférence. Hier, nous nous sommes engagés à rassembler toutes les informations pertinentes et avons demandé des éclaircissements urgents sur cette question. Après un examen approfondi, nous avons reçu une déclaration de M. Marciniak exprimant ses plus sincères excuses et apportant des éclaircissements sur son implication dans l’événement. Suite à la déclaration de M. Marciniak, l’UEFA prend acte de ses profondes excuses et de sa clarification. L’UEFA a également contacté « NEVERAGAIN », une ONG affiliée au réseau FARE, qui a soulevé les premières inquiétudes concernant la participation de M. Marciniak à l’événement. L’ONG a demandé que M. Marciniak conserve son rôle d’arbitre pour la prochaine finale de la Ligue des champions de l’UEFA, affirmant fermement que l’éviction de M. Marciniak nuirait à la promotion de la lutte contre les discriminations. Sur la base des informations fournies, l’UEFA confirme que M. Marciniak remplira son rôle d’arbitre pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2023. L’UEFA se consacre à la promotion d’un environnement footballistique inclusif, respectueux et fair-play, et s’oppose fermement à la haine, à la discrimination et à l’intolérance. Nous réitérons notre engagement à promouvoir l’unité, le respect et le fair-play au sein du beau jeu. Nous attendons avec impatience la finale de la Ligue des champions de l’UEFA entre le Manchester City FC et le FC Internazionale Milano la semaine prochaine au stade olympique Atatürk