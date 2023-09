L’UE suspend le financement du programme alimentaire mondial en Somalie

- Publicité-

L’Union européenne (UE) a décidé de suspendre son financement du Programme alimentaire mondial (PAM) en Somalie après qu’une enquête de l’ONU a révélé des cas généralisés de vol et d’abus de l’aide destinée à prévenir la famine dans le pays.

La chef du PAM, Cindy McCain, a souligné l’impact de cette suspension en mettant en avant que 2,6 millions de personnes en Somalie dépendaient de cette aide vitale. Cette décision survient après que l’UE a fourni plus de 7 millions de dollars d’aide humanitaire à la Corne de l’Afrique.

L’Agence somalienne de gestion des catastrophes (SoDMA) a reconnu la possibilité de détournement de l’aide et s’est engagée à enquêter sur les conclusions du rapport interne de l’ONU. En réponse, l’ONU et le gouvernement somalien ont mis en place un groupe de travail conjoint pour élaborer une stratégie visant à réduire le détournement de l’aide humanitaire et à renforcer la transparence dans la distribution.

- Publicité-

La Somalie a récemment fait face à une grave sécheresse, la pire en 40 ans, entraînant le déplacement de plus de 1,4 million de personnes et la mort de millions de têtes de bétail. Selon les estimations de l’ONU, près de 5 millions de Somaliens souffrent d’insécurité alimentaire aiguë, dont environ 1,8 million d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë.