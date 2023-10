L’UE annonce “la révision” et non la suspension de son programme d’aide aux Palestiniens

L’exécutif européen entend arrêter les paiements en faveur de la Palestine, a annoncé lundi 9 octobre le commissaire à la Politique de voisinage Olivér Várhelyi sur X (ancien Twitter).

La Commission européenne a annoncé qu’elle lançait “un rééxamen urgent de l’assistance de l’Union européenne à la Palestine”, quand quelques heures plus tôt un de ses commissaires, Oliver Varhelyi, annonçait la suspension de tous les paiements prévus dans le cadre de cette aide au développement.

“Tous les paiements immédiatement suspendus, tous les projets réexaminés, tous les budgets concernant des projets, y compris pour 2023, reportés jusqu’à nouvel ordre, réévaluation de tout le programme”, avait affirmé le commissaire hongrois en charge du voisinage et de l’élargissement, dans un message sur X (ex-Twitter).

“L’ampleur de la terreur et de la brutalité contre Israël et son peuple marque un tournant. Il n’est pas possible de faire comme si de rien n’était”, a encore dit ce commissaire, à la veille d’une réunion extraordinaire d’urgence des ministres des Affaires étrangères de l’UE, convoquée à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël.

Cette annonce a surpris à Bruxelles et au-delà, d’autant qu’un porte-parole de la Commission venait à peine de préciser qu’une décision de réexamen de l’aide européenne aux Palestiniens serait précisément soumise mardi aux 27 lors de cette réunion.

L’Union européenne, plus important soutien financier aux Palestiniens, a un budget de quelque 1,2 milliard d’euros entre 2021 et 2024 pour financer des projets, notamment dans l’éducation ou la santé.