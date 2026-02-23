M6 a lancé la vingt-et-unième saison de « L’amour est dans le pré » et, pendant que la diffusion des rendez‑vous et de l’ouverture du courrier sera programmée dans les mois à venir, Ludovic , candidat remarqué de la saison 19, fait la une pour deux raisons : la rupture annoncée avec Julia et un virage professionnel inédit vers la culture et la transformation de cactus. Dans un entretien accordé à la rédaction de Public.fr, il revient sur sa séparation, réfute les accusations publiques à son encontre et détaille un projet agricole et industriel qu’il souhaite mener en circuits courts, avec des débuts alimentaires prévus en 2026 et des cosmétiques envisagés pour 2027.

M6 a lancé la vingt-et-unième saison de « L’amour est dans le pré » et, pendant que la diffusion des rendez‑vous et de l’ouverture du courrier sera programmée dans les mois à venir, Ludovic, candidat remarqué de la saison 19, fait la une pour deux raisons : la rupture annoncée avec Julia et un virage professionnel inédit vers la culture et la transformation de cactus. Dans un entretien accordé à la rédaction de Public.fr, il revient sur sa séparation, réfute les accusations publiques à son encontre et détaille un projet agricole et industriel qu’il souhaite mener en circuits courts, avec des débuts alimentaires prévus en 2026 et des cosmétiques envisagés pour 2027.

Sur la rupture, Ludovic résume la situation comme « une histoire qui s’est arrêtée ». Il dit préférer la discrétion et refuse d’entrer dans les polémiques publiques. Selon lui, les versions diffèrent : Julia a publié sur Instagram qu’il serait parti « sans explication, sans affaires » et qu’elle n’aurait plus eu de ses nouvelles d’un jour à l’autre. Ludovic indique garder sa propre version des faits et explique ne pas vouloir prolonger le débat, évoquant des désaccords sur des principes essentiels et affirmant que chacun mène désormais sa vie séparément.

Concernant les sollicitations liées à sa notoriété télévisuelle, il affirme avoir refusé les courriers envoyés à la production lorsque, au bilan, il s’est présenté aux côtés de Julia. Pour lui, il n’a pas de raison de répondre aujourd’hui à des messages portant sur des images diffusées il y a près de trois ans. Il explique prendre du recul, se concentrer sur des projets professionnels d’envergure et ne pas rechercher activement une nouvelle relation amoureuse pour l’instant.

Nouvelle orientation agricole : du vignoble au cactus

Hormis la vie privée, Ludovic détaille son ambition agricole. Il conserve 18 hectares de vignes mais prépare une transition progressive vers la culture de cactus, une diversification motivée par des contraintes climatiques dans l’Aude : plusieurs années de sécheresse, un incendie d’ampleur l’été précédent et des épisodes venteux réguliers. Ancien paysagiste, il dit s’appuyer sur son expérience des plantes pour développer une filière nouvelle et locale.

Son objectif affiché est de devenir l’un des premiers producteurs français à cultiver, transformer et commercialiser le cactus. Le calendrier évoqué prévoit des produits alimentaires — de l’entrée au dessert — dès 2026, puis des cosmétiques fabriqués en France et en circuits courts en 2027. Il affirme vouloir maîtriser l’ensemble des étapes, de la production à la commercialisation, et se dit en contact avec la chambre de commerce et l’INRAE pour encadrer techniquement son projet.

Sur les polémiques liées à un projet professionnel commun évoqué par Julia sur les réseaux sociaux — elle accusant notamment le candidat d’avoir récupéré un travail qui lui revenait — Ludovic se borne à nier tout acte de « vol » et préfère ne pas développer le sujet publiquement, invoquant le respect des sentiments partagés pendant la relation. Il ajoute être « droit dans ses bottes » et répète son attachement à la discrétion.

