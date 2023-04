Lucas Hernandez: en colère, sa femme met a nu son infidélité

- Publicité-

Dans un post sur les réseaux sociaux, la femme de Lucas Hernandez a balancé tout sur la relation extra-conjugale qu’entretiendrait son mari avec le mannequin italien Cristina Buccino.

Écarté des terrains depuis novembre en raison d’une grave blessure au ligament croisé survenue lors du match France-Australie (4-1) lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Lucas Hernandez doit également faire avec son mariage qui est entrain de battre de l’aile. Le latéral gauche du Bayern Munich est accusé d’infidélité.

L’international français était présent dimanche à Milan, accompagné de son compatriote Benjamin Pavard, pour soutenir son frère Théo Hernandez lors du match AC Milan-Lecce (2-0). Pendant ce temps, sa femme, Amelia Llorente, annonçait publiquement sur les réseaux sociaux la fin de leur relation en raison d’une tromperie présumée de la part du joueur de football, qui aurait entretenu une liaison extra-conjugale avec le mannequin italien Cristina Buccino.

Sur Instagram, elle a déclaré : « Maintenant, vous pouvez arrêter de jouer tous les deux, Lucas Hernandez. Je te le laisse Cristina Buccino. Mais n’oublie pas que tu as deux enfants que tu ne viens pas voir ».

Il convient de rappeler que le couple formé par Lucas Hernandez, champion du monde 2018, et Amelia Llorente, avait déjà été au centre de l’attention en raison d’un incident en 2017. À l’époque, ils avaient été condamnés à 31 jours de travaux d’intérêt général et à six mois d’éloignement l’un de l’autre après une altercation dans les rues de Madrid qui avait dégénéré en violence.

Cependant, cela n’avait pas empêché les deux amoureux de partir en lune de miel aux Bahamas quatre mois plus tard. Cependant, à son retour, Lucas avait été arrêté et condamné à six mois de prison en première instance pour son implication dans l’incident.