Love Gugu: en plein deuil de son fils, la transgenre retire sa culotte et maudit Bob Blee

En plein deuil de son fils Julien, décédé la semaine dernière, Love Gugu, transgenre ivoirienne a retiré sa culotte pour maudire l’activiste Bob Blee.

Le torchon brule entre Love Gugu et Bob Blee. Pour cause, au lendemain du décès du fils de Love Gugu, l’activiste a fait une sortie médiatique qui a suscité la colère noire de la célèbre transgenre. Dans une vidéo, Bob Blee n’a pas fait dans la dentelle pour accuser Love Gugu d’avoir tué son propre fils.

L’activiste a même persisté sur le fait que la mère endeuillée serait à l’origine du décès de son enfant. Choquée par ces accusations, Love Gugu est montée au créneau pour fustiger les propos de Bob Blee et lui lancer une malédiction après avoir enlevé sa culote au vu et au su de tous.

« J’enlève mon caleçon et je te montre (…). Tant que tu engendreras un enfant, je confie tous tes enfants à l’esprit de mon fils connecté Julien. Quelques soit ta semence, le gorille des Etats-Unis », a-t-elle dit en montrant sa culotte.

D’après Love Gugu, elle mettra cette culote dans la tombe de son enfant. « Que tes deux enfants que tu as prospèrent. Que ces enfants te donnent à manger, que ces enfants te nourrissent jusqu’à ce que tu aies des cheveux blancs. Tout ce que tu as dis de ta bouches concernant mon prince, c’est à cause des vues, des monétisations ». A entre autres déclaré Love Gugu », a-t-elle ajouté.

A noter que certaines croyances africaines renseignent que la nudité d’une femme en colère peut être une source de malédictions pour un homme ou toute personne qui serait à la base de son mécontentement.