Love Gugu en deuil: la blogueuse et transgenre ivoirienne perd son fils

La blogueuse ivoirienne Love Gugu traverse actuellement l’une des périodes les plus sombres de sa vie. La très controversée chanteuse de son vrai nom Seh Augustine a perdu son fils Julien.

Tel un coup de massue, la triste nouvelle est tombée dans la journée de ce jeudi 27 octobre 2022 et plonge tous les fans de la star des réseaux sociaux dans une extrême affliction. La blogeuse Love Gugu a perdu son fils ainé julien dans des circonstances qui restent encore floues pour le moment.

L’information a été confirmée par la blogueuse et lesbienne ivoirienne elle-même dans un message sur ses réseaux sociaux. « La voiture qui t’a conduite hier, n’est pas ta voiture. La chambre froide où tu as dormi n’est pas ta chambre. Le lit où tu es couché n’est pas ton lit. S’il te plaît relève toi mon prince et rentre chez toi. Pourquoi me laisser, à qui tu confies tes enfants, tes sœurs, ton père, et moi. C’est tellement dur à supporter que je me demande si je pourrais tenir le coup; Mon Dieu qu’ai -je fait ?« , a écrit la chanteuse avec des stikers de pleurs.

Pour rappel, Love Gugu s’est révélée aux internautes en 2021 suite à son scandale d’homosexualité impliquant la web humoriste Yvidero.