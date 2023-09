Louis Van Gaal: « La Coupe du monde 2022 a été truquée pour aider Messi et l’Argentine à gagner »

-Publicité-

L’ancien sélectionneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, a affirmé que la Coupe du monde 2022 au Qatar avait été truquée afin d’aider Lionel Messi à finalement remporter le trophée.

Messi a marqué deux fois en finale pour aider l’Argentine à battre la France 4-2 aux tirs au but au stade Lusail. Avant cela, le joueur de 36 ans avait brillé en battant les Pays-Bas, alors dirigés par Van Gaal, en quart de finale. La Pulga a signé un joli but dans le temps règlementaire, avant de guider les siens vers la victoire 4-3 aux tirs au but.

Van Gaal, qui a quitté son poste peu de temps après, estime que le tournoi a été truqué pour que Messi puisse enfin remporter le trophée qui lui avait toujours échappé. « Quand vous voyez comment l’Argentine marque les buts et comment nous marquons les buts, et comment certains joueurs argentins ont dépassé les limites et n’ont pas été punis, alors je pense que tout cela était un match prémédité », a-t-il déclaré au média néerlandais NOS.

- Publicité-

Relancé, Louis van Gaal a précisé le fond de sa pensée. « Je pense tout ce que je dis. Que Messi devait devenir champion du monde ? Je le pense, oui », a-t-il renchéri. Le technicien néerlandais n’est pas le premier à proférer de telles insinuations. « Je dois le dire, car c’est plus fort que moi. Il est inacceptable qu’un arbitre argentin arbitre notre match ici aujourd’hui, après ce qui s’est passé hier, et ce que Messi a dit », avait notamment fulminé Pepe après l’élimination du Portugal face au Maroc.

Articles similaires