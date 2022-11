Louis Boyard: le député porte plainte contre Cyril Hanouna pour « injure publique »

Le député Nupes LFI Louis Boyard a porté plainte contre Cyril Hanouna pour insultes publiques lors de son passage sur le plateau de Touche pas à mon poste.

Reçu dans l’émission « Touche pas à mon poste » jeudi soir, Louis Boyard, député depuis juin 2022 et ancien chroniqueur de l’émission, a accusé les « cinq personnes les plus riches » de France « d’appauvrir l’Afrique » alors qu’il intervenait sur le bateau de migrants Ocean Viking.

Dans son intervention, il a cité le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient C8. Très vite, le ton est monté entre Cyril Hanouna et lui. « Toi t’es une merde« , a lancé l’animateur au député après l’avoir traité « d’abruti« , de « bouffon » et de « tocard« .

Après plus de 4 jours de silence, le député Louis Boyard a annoncé ce lundi 14 novembre sur Twitter une plainte contre Cyril Hanouna pour « injure publique envers une personne chargée d’une mission de service public« .

« Je vais porter plainte contre Cyril Hanouna. Et je vais porter plainte en ayant une pensée pour les millions de personnes qui ont été insultées« , a-t-il écrit. Selon lui, il s’agit d’une plainte avec constitution de partie civile contre l’animateur Cyril Hanouna et le directeur de publication de la chaîne C8.

Insultées chaque fois que TPMP a invité l’extrême droite et qu’elle a tenu des propos racistes et islamophobes sur leurs missions. pic.twitter.com/xjATco

ppEb— Louis Boyard (@LouisBoyard) November 14, 2022.